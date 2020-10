Vicevoorzitter Bondsdag wordt onwel tijdens tv-uitzending en overlijdt

De vicevoorzitter van de Duitse Bondsdag, Thomas Oppermann, is onverwachts op 66-jarige leeftijd overleden. De SPD-politicus zakte gisteren ineen tijdens de opnames van ZDF-programma Berlin direkt, kort voordat de live-uitzending zou beginnen. Hij werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag werd bekend dat hij is overleden.

Oppermann had eind augustus aangekondigd dat hij niet zou deelnemen aan de parlementsverkiezingen in het najaar van 2021. "Na 30 jaar als lid van het deelstaatparlement van Nedersaksen en de Duitse Bondsdag, is dit het juiste moment voor mij om iets anders te doen en nieuwe projecten te starten", zei hij toen.

De plaatsvervangend voorzitter van het parlement was van 2013 tot 2017 voorzitter van de SPD-fractie. In zijn kiesdistrict Göttingen won hij vier keer op rij. Onlangs voerde hij nog campagne voor de inkrimping van het Duitse parlement en voor hervorming van de kieswet.

Partijgenoot en minister van Werkgelegenheid Hubertus Heil zegt op Twitter diep bedroefd te zien met het plotselinge overlijden van zijn "collega en kameraad" Oppermann. "Thomas heeft met passie en begrip ons land en de sociaaldemocratie uitstekende diensten bewezen. Mijn gedachten zijn bij zijn familie."