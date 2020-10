Wekdienst 26/10: Debat over spoedwet en rechtszaak tegen motorclub

En dan nog even dit:

De Nederlandse melkkoe geeft steeds meer melk. Aan het begin van de eeuw was dat nog gemiddeld 24.000 liter per koe, nu is de grens van 34.000 liter gepasseerd. Een record, volgens de cijfers van Coöperatie Rundveeverbetering.

Dierenbeschermers vinden het slecht nieuws voor de koeien. De manier waarop ze nu gefokt en gevoerd worden, is slecht voor het dierenwelzijn en het milieu, zeggen ze.

De hogere productie is juist een teken dat de koe steeds gezonder wordt, zegt deze boer: