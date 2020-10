Appartementencomplex Den Bosch ontruimd na melding over explosieve stof

Een appartementencomplex in Den Bosch is ontruimd na een melding van een mogelijke explosieve stof in een van de woningen. Het gaat om 27 appartementen in de Schutskampstraat en een naastgelegen moskee.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek. Het is onbekend hoelang dat gaat duren. De bewoners zijn in de buurt opgevangen.

De politie kreeg vanmiddag een melding over een explosieve stof in het pand. Daarop werd de omgeving afgezet.