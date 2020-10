Vlaggen halfstok als eerbetoon voor omgekomen politieagent Nuenen

De politie heeft het vlaggenprotocol in werking gesteld als eerbetoon voor de 28-jarige agent die afgelopen nacht bij Nuenen omkwam.

Het protocol geldt voor momenten van nationale rouw. Alle politiebureaus in heel Nederland hangen op zo'n moment de vlaggen halfstok. "We willen laten zien dat we stilstaan bij deze verdrietige gebeurtenis, door de juiste vlag op de juiste manier te hijsen", laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten.

De politie-eenheid Veldhoven Waalre reageert op Instagram op het verlies van de collega. "Ons politiehart huilt... Met een enorme brok in onze keel maken we dit bericht. We denken aan alle nabestaanden en aan alle betrokken collega's. Dit is een klap die onze hele familie keihard raakt."

Ook korpschef Henk van Essen wenst nabestaanden en collega's van de agent veel sterkte. "We zullen er zijn voor hulp en begeleiding."