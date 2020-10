Trump of Biden? Zeven Amerikanen over belangrijke verkiezingsthema's

Het blijkt uit toespraken, uit de debatten en uit campagnefilmpjes: de strijd tussen Joe Biden en Donald Trump is persoonlijk. Zo persoonlijk zelfs, dat je bijna zou vergeten dat de meeste Amerikanen hun stem straks baseren op hun inhoudelijke standpunten.

De afgelopen weken spraken de NOS-correspondenten in de VS met Amerikanen die in hun eigen leven te maken hebben met belangrijke verkiezingsthema's. Hoe denken zij over de kandidaten en hun ideeën? Op wie stemmen ze straks, en waarom?

We zetten hun verhalen op een rij.

Immigratie

Migratie was een van de belangrijkste campagnethema's van Donald Trump in 2016. Vanaf het moment dat hij werd verkozen ging hij er hard in: al in de eerste week van zijn presidentschap kondigde hij een travel ban af voor mensen uit zeven moslimlanden. Ook aan de grens met Mexico trad de grenspolitie onder Trump hard op. Kinderen werden van hun ouders gescheiden en opgesloten in kooien, tot ontzetting van de internationale gemeenschap.

Aanhangers van Trump zijn enthousiast over zijn strenge migratiebeleid. Advocate Karen Vallejos, die zelf jarenlang zonder papieren in de VS verbleef, denkt dat het land een mildere president nodig heeft: