Winnaar en mol van twintigste seizoen Wie is de Mol? bekend

Jeroen Kijk in de Vegte, onder meer bekend van de ochtendshow op NPO Radio 2, was dit seizoen 'de mol' in het tv-programma Wie is de Mol?. Dat werd vanavond duidelijk in de finale. Hij behoorde samen met acteur Tygo Gernandt en YouTube-bekendheid Nikkie de Jager tot de laatste drie deelnemers. De Jager heeft dit seizoen gewonnen en krijgt daarmee de inhoud van de pot, ruim 12.000 euro. Dat geld gaat naar KWF Kankerbestrijding, zo vertelde De Jager in het programma.

"Het is coming out all over again", zei Kijk in de Vegte na afloop. "Ik zit er nu nog een beetje in. Het is wel lekker dat het klaar is en dat je gewoon kan zeggen wat er gebeurd is."

Op de vraag wat hij vond van al het liegen tegen zijn medekandidaten, verklaarde Kijk in de Vegte: "Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Het is een heel leuk spel. Ook om elke keer te denken: wat heb ik gezegd, wie weet wat, wie weet wat niet, hoe kan ik mensen sturen? En dat is tot de dag van gisteren doorgegaan."

Molacties

In de laatste aflevering werden ook wat acties van Kijk in de Vegte onthuld. Dat begon al aan het begin van de serie, toen Kijk in de Vegte als mol de andere kandidaten vroeg hem een brief te schrijven. "Als je de mol bent, moet je heel veel improviseren. Maar ik vond het ook wel prettig om vooraf wat te weten over de kandidaten. Dus heb ik ze gevraagd een brief aan mij te schrijven", blikte hij terug.

Citaten uit die brieven kwamen later terug in een spel waarin geld kon worden verdiend, maar tot verbazing van Kijk in de Vegte wisten sommige deelnemers niet meer wat ze hadden geschreven. En dus sloeg de mol toe. "Zo bleef er mooi 1000 euro uit de pot."

Hoge kijkcijfers

Het programma van AVROTROS werd ook dit seizoen massaal bekeken. Vorige week stemden er ruim 2,8 miljoen tv-kijkers op af. Van het programma werd vanwege het jubileumseizoen een extra serie gemaakt met oud-deelnemers, zoals Ellie Lust, Ron Boszhard, Tina de Bruin en Horace Cohen. Zij reisden af naar Toscane. Eerder dit jaar werd al de reguliere editie van dit jaar uitgezonden, die gewonnen werd door presentator Buddy Vedder. Singer-songwriter Rob Dekay was in dat seizoen de mol.

Het volgende reguliere seizoen is vanaf 2 januari weer te zien. Wie er gaan meedoen, is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat Rik van de Westelaken het programma opnieuw zal presenteren.