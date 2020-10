Mariniers verpulveren speedmarsrecord voor het goede doel

Leden van het Korps Mariniers hebben het wereldrecord marathon speedmarsen verbeterd. Op het marineterrein in Den Helder liepen ze de 42 kilometer en 195 meter binnen vier uur, met zware bepakking (18,1 kilo) en op gevechtslaarzen.

Het oude record (vier uur en 16 minuten) was sinds enkele jaren in handen van Britse mariniers. Staatssecretaris Visser was onder de indruk.