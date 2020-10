Weer meer besmettingen Duitsland, discussie over aanscherping beleid

Duitsland meldt 14.000 nieuwe coronabesmettingen, dat is een toename van 3400 gevallen vergeleken met de dag ervoor. Dat lijkt mede het gevolg van een inhaalslag door het Robert Koch Instituut dat de cijfers verzamelt: door een technisch probleem waren gisteren niet alle nieuwe gevallen gemeld.

Sinds het begin van de pandemie zijn in het land meer dan 10.000 mensen met corona overleden. Dat is in vergelijking met andere landen relatief weinig. In totaal zijn 418.000 mensen besmet.

Toch woedt er in de Duitse politiek een debat over aanscherping van de coronamaatregelen. Over een kleine week komen de premiers van de deelstaten weer bijeen voor overleg. Zij mogen voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe streng er wordt ingegrepen om het virus in te dammen. De roep om een gezamenlijk, landelijk beleid neemt toe, maar de deelstaat-premiers lijken onderling verdeeld.

Onderling verdeeld

De minister-president van Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zinspeelt op aanscherping. Daartegenover staat de Saarlandse premier Hans. Hij wil nog tien tot veertien dagen de tijd nemen om te kijken of het huidige beleid tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen leidt.

Markus Söder, de leider van de CSU in Beieren, is het daar niet mee eens. Hij wil dat in heel Duitsland snel een strenge maskerplicht wordt afgekondigd voor corona-hotspots. Hij denkt daarbij aan openbare gebouwen, scholen en de werkplek. Hij noemt het dragen van een masker een kleine moeite met een groot effect. "Het leven kan dan wat normaler verlopen omdat het besmettingen voorkomt", zei Söder tegen de Bayerische Rundfunk.

Volgens Söder stevent Duitsland met grote stappen af op een nieuwe lockdown als aanscherping uitblijft. In Beieren is het nauwelijks nog mogelijk om de contacten op te sporen van mensen met corona. "En als dat niet meer kan, moeten we uiteindelijk het aantal contacten van mensen gaan beperken. Dat is het voorstadium van een lockdown."

'Politici ondermijnen draagvlak'

De CSU-voorman klaagt verder dat de politieke eenheid die er dit voorjaar was, is verdwenen. "Niet alleen de AfD maar ook andere politieke krachten proberen dagelijks de maatregelen te relativeren. Dat ondermijnt het draagvlak onder de bevolking."

Anderhalve week geleden namen de deelstaten in hun onderlinge overleg een aantal besluiten (onder meer horeca eerder dicht), die volgens bondskanselier Merkel niet ver genoeg gaan om een ramp af te wenden. Een deel van die besluiten moet nog worden uitgevoerd. Zo hebben de Duitse gezondheidsdiensten er nog geen personeel bijgekregen voor het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek.

In Duitsland dreigt nog geen overbelasting van de zorg: er zijn nog ruim voldoende ziekenhuisbedden om coronapatiënten op te vangen, zowel op de gewone afdelingen als op de IC.