Wekdienst 24/10: VN viert 75-jarig bestaan • Cruciale Giro-etappe voor Kelderman

Wat heb je gemist?

Ziekenhuismedewerkers zouden in principe altijd mondkapjes moeten dragen en daarvan alleen afwijken als ze dat zelf verantwoord vinden. Vijf vakbonden in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een open brief aan de ziekenhuizen om dit overal als richtlijn in te voeren. Ze vinden dat ziekenhuispersoneel in alle gevallen moet kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen.

De beroepsorganisaties stellen in hun brief dat er nu geen heldere norm is voor het gebruik van mondkapjes en dat medewerkers en patiënten erover in verwarring zijn. Dagelijks stromen verhalen van hun leden binnen. "Bij de patiënt of in het lab je masker op, bij het koffieapparaat je masker af. Alsof het virus zich een paar meter verder anders gedraagt", staat in de brief.

Ander nieuws uit de nacht:

NASA-sonde verliest kostbaar gruis van planetoïde: Afgelopen woensdag pikte de ruimtesonde na twee jaar eindelijk ruimtegruis op. Maar de grijparm is met zo veel kracht op de planetoïde geland dat er stenen zijn komen vast te zitten rondom de deksel van de houder waar het gruis in bewaard wordt.

69 mensen omgekomen bij onlusten Nigeria, zegt president: Het gaat volgens hem om 51 burgers, 11 politieagenten en 7 militairen. In het land wordt sinds 7 oktober gedemonstreerd. Afgelopen dinsdag liep het in Lagos enorm uit de hand.

Politieman Illinois ontslagen na doodschieten ongewapende zwarte man: Volgens de politiechef van de stad Waukegan heeft de agent met zijn daad meerdere regels overtreden.

En dan nog even dit:

Meer dan 52 miljoen stemmen zijn er inmiddels al uitgebracht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Early voting vindt plaats in staten als Georgia en Florida - maar ook in een baan om de aarde. In het International Space Station heeft de enige Amerikaanse astronaut Kate Rubin haar stem al uitgebracht. Een van de slaapruimtes aan boord werd daarvoor even omgebouwd tot stemhokje. Op wie ze heeft gestemd is niet bekend.