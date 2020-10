Hennepplantage en mogelijk explosief gevonden na brand bij buren in Sneek

Een brand in een woning in Sneek heeft geleid tot de vondst van een hennepplantage en een mogelijk explosief bij een van de buren. Er is een verdachte opgepakt.

De brand ontstond aan het begin van de avond in een woning op de derde verdieping van een portiekflat. Vanwege de vele rook werd een NL-Alert uitgegeven. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

De brand was binnen een uur onder controle. In de tussentijd was een aantal omliggende woningen ontruimd. Daarbij werd een hennepplantage aangetroffen, en ook iets dat op een explosief lijkt.

Explosievenexperts doen onderzoek. Voor de zekerheid mogen de mensen uit de ontruimde woningen voorlopig niet terug.