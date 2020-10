Zes jaar cel en tbs voor man die dochter doodstak in Maasstad Ziekenhuis

Een 42-jarige man uit Rotterdam heeft zes jaar cel en tbs opgelegd gekregen voor het doodsteken van zijn 8-jarige dochtertje.

De rechter noemt het "schokkend en gruwelijk" dat een vader zijn eigen dochter heeft gedood. De straf is lager dan de eis van 10 jaar cel en tbs, die het Openbaar Ministerie wilde.

Het incident was vorig jaar maart in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De man was samen met zijn dochtertje naar het ziekenhuis gegaan, omdat hij zich niet goed voelde. In het ziekenhuis stak hij het 8-jarige meisje neer met een schaar. Ze werd nog gereanimeerd en met spoed geopereerd, maar overleed al snel aan haar verwondingen.

De man verklaarde tegenover de politie dat hij dacht dat zijn dochtertje in een pedonetwerk beland was geraakt en werd misbruikt. Hij wilde haar verder leed besparen. In de rechtbank zei hij echter dat hij zich het voorval niet meer kan herinneren.

Waanvoorstellingen

Deskundigen concludeerden na onderzoek dat de man meerdere stoornissen heeft en last heeft van waanvoorstellingen. Die zouden voortkomen uit zijn jeugd. Hij werd als kind mishandeld door zijn vader. De rechter hield bij het oordeel rekening met zijn geestelijke gesteldheid.

Zowel de moeder van het meisje als de advocaat van de verdachte zeiden bij een eerdere zitting dat de geestelijke gezondheidszorg heeft gefaald, schrijft Rijnmond. De verdachte had volgens hen eerder opgenomen moeten worden. Een week voor het drama stond de man met een kogelwerend vest aan op het schoolplein van zijn dochter.