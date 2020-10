Kabinet wil dat meer bedrijven in aanmerking komen voor coronasteun

Het kabinet wil dat de coronasteunmaatregel, die is bedoeld voor het dekken van de vaste lasten, beschikbaar komt voor meer sectoren. Sommige sectoren vallen nu buiten de boot. Met de uitbreiding wil het kabinet gaten dichten in het derde steunpakket.

Dat derde pakket van het kabinet voor ondernemers die in financiële problemen verkeren geldt sinds 1 oktober. Er is rond de 11 miljard euro mee gemoeid. De kern van dat derde pakket was dat de meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten bleven bestaan, maar ook dat ze werden versoberd en in stappen afgebouwd

Sinds de horeca en andere voorzieningen bijna twee weken geleden weer dicht moesten, is er een roep om extra steun. Het kabinet doet daar nu onderzoek naar.

Duidelijk is dat wensen zoals een 'uitkoopregeling'niet mogelijk zijn.

Volgens het kabinet is het derde steunpakket er nu juist voor gemaakt om de gevolgen van een nieuwe lockdown op te vangen. Het derde pakket dat tot 1 juli volgend jaar loopt, veert mee, zo is de bedoeling. Hoe hoger het verlies dat een bedrijf heeft door de coronacrisis, hoe hoger het steunbedrag.

Transportbedrijven en evenementensector

Wel wil het kabinet bedrijven helpen die tussen wal en schip komen. Zo wordt de zogenoemde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder uitgebreid. Al langer is te horen dat bijvoorbeeld specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers niet aanmerking komen voor steun. Het kabinet zou daar maatregelen voor willen nemen, zeggen ingewijden.

Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen. Dat zijn sectoren die niet het hele jaar een gelijkmatige omzet draaien en daardoor buiten de boot vallen.

Crisisinkomen

Het kabinet overlegt met werkgevers en werknemers over meer steun en praat ook met de oppositie. GroenLinks-Kamerlid Smeulders pleitte vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal voor een "crisisinkomen" voor iedereen die door de coronacrisis zijn inkomen verliest. Hij zei dat bijvoorbeeld flexwerkers, jongeren en oproepkrachten nu buiten de boot vallenen dat daarom het sociale vangnet steviger moet worden: "Laten we ervoor zorgen dat mensen niet eerst arm worden, maar dat we iedereen gaan helpen."

De PvdA wil dat het kabinet er meer aan doet om mensen die door de crisis worden getroffen aan ander werk te helpen. "Als op Schiphol tienduizenden mensen hun baan dreigen kwijt te raken, help ze dan aan ander werk, bijvoorbeeld in de veiligsheidssector of de verpleeghuizen ", zei PvdA-Kamerlid Van Dijk op de radio. Volgens hem worden daarmee niet alleen de betrokken mensen geholpen, maar ook sectoren die belangrijk zijn voor de samenleving, waar nu een gebrek is aan personeel is.