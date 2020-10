Tientallen Australiërs opgepakt in onderzoek naar kindermisbruik

In Australië zijn 44 mannen opgepakt op verdenking van het maken en bezitten van kinderporno. De politie heeft zestien kinderen in veiligheid gebracht. In het hele land waren aanhoudingen.

De arrestaties volgen op een grootschalig onderzoek dat een jaar heeft geduurd. De mannen, die tussen de 19 en 57 jaar oud zijn, worden ervan verdacht dat ze via een clouddienst video's en foto's uitwisselden.

Honderden agenten in heel Australië waren betrokken bij het onderzoek en bij de zoektocht naar de kinderen die op het materiaal te zien waren. "Pixel voor pixel hebben onze onderzoekers zeer zorgvuldig gezocht naar aanwijzingen", zegt commissaris Reece Kershaw, die verantwoordelijk was voor de operatie.

"Kinderen zijn geen handelswaar", zegt Kershaw. "De Australische politie en de andere betrokken diensten werken de klok rond om misbruikers te identificeren en vervolgen."