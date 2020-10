Coen Verbraak wint voor de tweede keer Sonja Barend Award

Programmamaker en journalist Coen Verbraak heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Sonja Barend Award gewonnen, de prijs voor het beste tv-interview van het jaar. Hij is bekroond voor een gesprek dat hij voerde met Dutchbat-veteraan Liesbeth Beukeboom in de deze zomer uitgezonden serie Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.

Verbraak kreeg de prijs uit handen van Sonja Barend in het tv-programma De Vooravond. In de serie sprak hij uitvoerig met een aantal Nederlandse militairen die in 1995 de val van Srebrenica van nabij meemaakten.

"Verbraak ondervraagt, in de prachtige zinnen zoals we van hem gewend zijn, met mededogen naar de wrange details van de missie", motiveerde de jury de nominatie. Andere genomineerden waren onder meer Tijs van den Brink, Danny Ghosen, Jeroen Wollaars en Eva Jinek. Wie de prijs krijgt wordt bepaald door de stemmen van veertig interviewers, journalisten en tv-recensenten.

In 2013 werd Verbraak al eens met de prijs beloond voor een kritisch interview met voormalig ABN-Amrotopman Rijkman Groenink in zijn serie Kijken in de ziel. Vorig jaar ging de Sonja Barend Award naar EO-programmamaker Kefah Allush voor zijn gesprek met oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm over het verlies van zijn zoon. Die sneuvelde daags na Van Uhms aantreden in die functie in 2008 in Afghanistan.