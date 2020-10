Snowden krijgt van Rusland permanente verblijfsstatus

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden (37) krijgt in Rusland een permanente verblijfsvergunning. Zijn advocaat zegt in Russische media, waaronder persbureau Tass, dat het al eerder had moeten gebeuren, maar dat het door de coronacrisis wat langer heeft geduurd.

Snowden wordt in de Verenigde Staten gezocht voor spionage. Hij was medewerker en systeembeheerder bij de inlichtingendiensten CIA en NSA. Hij lekte in 2013 een grote hoeveelheid informatie. Daaruit bleek dat de NSA op uitgebreide schaal telefoon- en internetgegevens verzamelde, onder meer van buitenlandse leiders.

Geen Russisch staatsburger

Kort daarna werd in de VS een arrestatiebevel tegen Snowden uitgevaardigd. Hij vluchtte het land uit en woont al enkele jaren in Rusland, waar hij in 2014 een verblijfsvergunning kreeg.

Die verblijfsvergunning werd in 2017 verlengd en is nu omgezet in een permanente verblijfsstatus, waarmee Snowden het Russisch staatsburgerschap zou kunnen aanvragen. Maar dat is niet aan de orde, zegt zijn advocaat.

Waar Snowden in Rusland woont, is niet bekend. Volgens zijn advocaat gaat het goed met hem, heeft hij werk en woont hij bij zijn vrouw.

Schikking met justitie

Justitie in de VS wil Snowden nog altijd laten berechten wegens spionage. Verder werd een deel van de opbrengst opgeëist van zijn boek, Permanent Record, waarin hij het verhaal over zijn onthullingen vertelt.

Volgens Amerikaanse media, waaronder CNN, heeft Snowden een schikking getroffen met justitie. Hij zou ruim vijf miljoen dollar van de opbrengst van het boek afstaan.