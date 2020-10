Tegenstanders Drents windmolenpark vangen opnieuw bot bij rechter

De rechter in Assen heeft een groep tegenstanders van een windmolenpark in Drenthe niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat ze hadden aangespannen. Ze voldeden niet aan de formele eisen om hun zaak verder te behandelen.

De actiegroep Platform Storm vroeg de rechter in het kort geding om de aanleg van het windmolenpark Drentse Monden stil te leggen. Ze hebben een waslijst van bezwaren tegen de windmolens, zoals verstoring van rust, geluidsoverlast en aantasting van de natuur.

In februari 2018 had de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, geoordeeld dat de bouw mocht doorgaan. Daarmee leek het einde van tien jaar procederen door de tegenstanders bereikt.

Maar ze putten afgelopen zomer hoop uit een uitspraak van de Europese rechter over een aantal windmolens in België. Het Europees Hof van Justitie zei dat er strenge milieu- en gezondheidsnormen op windparken van toepassing zijn. Die strenge regels zijn niet in Nederland toegepast, waarop Platform Storm eiste dat ook de Nederlandse vergunningen in de prullenbak verdwijnen en dat de bouw moet worden stilgelegd.

De rechter in Assen heeft daar geen uitspraak over gedaan, omdat hij de eisers niet-ontvankelijk verklaart. Platform Storm beraadt zich op verdere stappen. "We menen dat die situatie niet kan en mag voortduren en zullen dus niet in deze situatie berusten."