Lange Frans komt terug op uitspraken over aanslag op Rutte: 'Wellicht ongelukkig'

Wel vindt de rapper de reactie in de media "zwaar overtrokken". "Dat het geknipt had moeten worden en dat het niet bij heeft gedragen aan de rest van het gesprek, dat wil ik wel toegeven. Daar had gewoon een schaar op gemoeten. Maar ik ben hier niet om mijn excuses te maken."

Lange Frans sprak ook over de actie van YouTube, van gisteren, om zijn volledige account, inclusief al zijn muziekvideo's, te verwijderen. Naar eigen zeggen heeft hij geen idee wat hij fout heeft gedaan. Dat YouTube net zijn kanaal verwijdert na een kritisch item over hem in Zondag met Lubach, noemt Lange Frans "een kosmisch toeval". YouTube zei gisteren dat het één losstaat van het ander.