Wekdienst 22/10: Uitspraak bouw windmolenpark • Verdachte moord Feis hoort straf

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in het kort geding dat is aangespannen tegen de bouw van het windmolenpark Drentse Monden. Als de eisers in het gelijk worden gesteld, dan is de grote vraag wat dat betekent voor andere windmolenparken in aanbouw.

Ook is er de uitspraak in de zaak over de moord op rapper Feis. Een 26-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij de rapper in de nieuwjaarsnacht van 2019 doodschoot en de broer van Feis verwondde. Er is 20 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

En Donald Trump en Joe Biden staan vannacht voor de tweede en laatste keer tegenover elkaar. Na het vorige debat - dat door commentatoren het 'slechtste en meest rancuneuze presidentiële debat ooit' werd genoemd - zijn de ogen vooral gericht op het gedrag van de kandidaten. Hun microfoon wordt uitgezet als de ander spreekt om de chaos van het eerste debat te voorkomen.

Wat heb je gemist?

Hoewel vleesvervangers aan populariteit winnen, is er voor het tweede jaar op rij in Nederland meer vlees gegeten. Gemiddeld werd er vorig jaar 39 kilo vlees gegeten, een paar honderd gram meer dan een jaar eerder. Dat komt naar voren in een jaarlijks onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Tussen 2012 en 2017 was er elk jaar een daling van de vleesconsumptie, maar sindsdien is het cijfer weer gestegen. Volgens onderzoeker Hans Dagevos zitten we daardoor nu op het niveau van 2007: "Omdat we weer meer vlees zijn gaan eten, hebben we de geboekte winst van de jaren ervoor tenietgedaan."

Ander nieuws uit de nacht:

Het Amsterdam UMC krijgt 1 miljoen euro om te onderzoeken of darmbacteriën mensen met diabetes type 1 kunnen helpen. Het nieuwe onderzoek richt zich op poepbacteriën in de darmen die een rol spelen bij de suikerstofwisseling en het afweersysteem.a

Rusland en Iran hebben de hand weten te leggen op gegevens van geregistreerde stemmers in de Verenigde Staten. De gegevens zouden ingezet worden om de presidentsverkiezingen van 3 november te beïnvloeden, bijvoorbeeld met online desinformatiecampagnes.

In de eerste wedstrijd in de Champions League verloor Ajax van Liverpool, door een knullig eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico.

En dan nog even dit:

Een parodie van de Britse kunstenaar Banksy op een waterlelieschilderij van Claude Monet is geveild voor 8,4 miljoen euro. Het is het op een na hoogste bedrag dat een werk van de mysterieuze straatkunstenaar ooit heeft opgebracht.

Het kunstwerk Show Me the Monet (2005) is een olieverfschilderij naar voorbeeld van het meesterwerk De Japanse Brug van Monet uit 1899. In de versie van Banksy zijn er twee winkelwagentjes en een oranje verkeerspion in de idyllische vijver gedumpt.