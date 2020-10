Franse leraar krijgt hoogste onderscheiding bij eerbetoon, nog zeven mensen vast

Vanavond is bij een nationaal eerbetoon aan de Sorbonne Universiteit in Parijs Samuel Paty herdacht. De leraar werd vrijdag vermoord omdat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in een les. Voor de moord zitten zeven betrokkenen vast, maakte de aanklager vandaag bekend.

Bij het eerbetoon werd door president Macron de Légion d'Honneur toegekend aan de onthoofde leraar. Zijn familie nam de hoogste Franse onderscheiding in ontvangst. Bij het eerbetoon waren onder anderen oud-president Hollande, nabestaanden en honderd leerlingen van scholen uit de buurt van Parijs aanwezig.

Macron zei in een toespraak dat hij geen aandacht wilde besteden aan de dader. Hij wilde niet over de "barbaarse" terreurdaad praten. "Je verdient het niet. Vanavond wil ik het hebben over Samuel Paty." Volgens Macron zal de leraar niet vergeten worden. Hij beloofde zich te blijven inzetten voor tolerantie en de vrijheid.

Minderjarigen zitten vast

De Franse justitie vervolgt de zeven verdachten, onder wie twee kinderen, die betrokken zouden zijn bij een samenzwering om een terroristische moord te plegen. Een van de verdachten is de vader van een van de leerlingen van Paty, die online opriep tot actie tegen de leraar. Hij had volgens de aanklager meerdere keren direct contact met de aanslagpleger en er zou een direct verband zijn tussen zijn berichten en de moord.

De 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist die Paty vermoordde en onthoofdde werd vrijdag na zijn terreurdaad door de politie doodgeschoten. Hij zou Paty bij zijn school opgewacht hebben. Omdat hij niet wist hoe Paty eruitzag, heeft hij 350 euro aan een groepje jongeren gegeven die hem na de betaling aanwezen. Twee betrokken jongens, van 14 en 15 jaar oud, zitten nog vast. Verder worden een bekende moslimextremist en vrienden van de dader vastgehouden wegens betrokkenheid bij de moord.

Ook herdacht in Nederland

Ook in Nederland is Paty herdacht: bij de Franse ambassade in Den Haag was er een minuut stilte. "Frankrijk herdenkt vandaag Samuel Paty die het slachtoffer werd van een afschuwelijke terreurdaad", schrijft premier Rutte op Twitter. "De academische vrijheid kan en mag niet ingeperkt worden en veiligheid en het vrije woord mogen het nooit verliezen van onverdraagzaamheid. NL staat zij aan zij met het Franse volk."

Paty "sprak met leerlingen over hun vrijheden. Het kostte hem zijn leven", schrijft minister en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. "Ik hoop dat geen enkele docent zich door deze brute daad beperkt voelt in het vak."