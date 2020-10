Brexit-gesprekken worden waarschijnlijk morgen hervat

De gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om te komen tot een handelsdeal worden waarschijnlijk morgen hervat. De Britse onderhandelaar Frost eiste eerder dat de EU moest bewegen. Vandaag zei de EU-onderhandelaar Barnier dat hij bereid is om op "een constructieve manier compromissen te sluiten".

De Britten studeren nog op de betekenis van de woorden, maar in Brussel wordt ervan uitgegaan dat de onderhandelingen morgen weer verdergaan.

De gesprekken lagen sinds vorige week stil, nadat premier Johnson had gezegd dat een brexit zonder deal onvermijdelijk was geworden, omdat de EU niet bereid was om haar standpunten bij te stellen. Hij riep de Britten op om zich voor te bereiden om een mislukking van de gesprekken, met alle gevolgen van dien.

Toen de EU-leiders, die afgelopen week in Brussel bij elkaar waren voor een top, verklaarden dat ze het mandaat van hun onderhandelaar niet zouden verruimen en niet tot elke prijs een akkoord wilden, leek een no-deal dichterbij dan ooit. De Britten zegden daarop de volgende onderhandelingsronde, die maandag zou beginnen, af.

Telefoongesprek

In plaats daarvan voerden Frost en Barnier een telefoongesprek, waar niks uitkwam. Ook een tweede gesprek gisteren zorgde niet voor een doorbraak. Maar de Britten zien vandaag in de woorden van Barnier een soort handreiking.

Belangrijk is dat de EU-onderhandelaar heeft gezegd dat hij bereid is om de afspraken in formele wetsteksten op te nemen. Tot op heden waren de onderhandelaars daar nog niet aan begonnen, om te voorkomen dat delen van die teksten zouden uitlekken.

Niet meteen een akkoord

Waarschijnlijk worden de gesprekken morgen hervat, maar dat betekent niet dat er meteen een akkoord op tafel zal liggen. De grote geschilpunten over de vraag of de Britten de Europese regels moeten volgen voor de interne markt en hoe de visgronden worden verdeeld, blijven als een zwaard van Damocles boven de onderhandelingstafel hangen.

De Britten willen zelf bepalen of en onder welke voorwaarden ze bedrijven steunen. De EU vindt dat producten van ondernemingen die staatssteun ontvangen niet op de Europese markt thuishoren, omdat het dan oneerlijke concurrentie voor de Europese bedrijven is. Het gelijke speelveld, wordt het in het Brusselse jargon genoemd.

Vis

Barnier liet aan het Europees Parlement weten dat er geen handelsdeal kan komen zonder afspraken over de vis. De EU wil toegang houden tot de rijke Britse visgronden en in ruil daarvoor mogen de Britten hun vis op de Europese markt verkopen.

Volgens Kati Piri, de brexit-rapporteur van het Europees Parlement, is een akkoord nog steeds mogelijk. "Maar gezien de tijdsdruk wordt het wel steeds moeilijker. Ik zie nog steeds grote verschillen als het gaat over het gelijke speelveld."

In Brussel wordt ervan uitgegaan dat de wetsteksten half november klaar zijn. Ze moeten daarna in alle EU-talen worden vertaald, waarna het Europees Parlement z'n goedkeuring moet geven. Ook het Britse Lagerhuis moet ermee instemmen.