Twee Amerika’s naar de stembus: fraude óf een aanval op de democratie

In haar tuin vlak buiten Washington DC noemt Kim Wehle het probleem van stembusfraude in Amerika "verwaarloosbaar". De hoogleraar staatrecht is duidelijk van het deel van Amerika dat zich zorgen maakt over de democratie. "Zowel George Bush als Donald Trump, de laatste twee Republikeinse presidenten, stelde commissies in om kiezersfraude te onderzoeken. Beide strandden al snel, omdat er gewoon geen bewijs was. Er is geen fraude om aan te pakken."

Volgens Wehle is Trump de eerste presidentskandidaat die hardop zegt niet mee te willen doen aan de spelregels, en is de grondwet daar niet tegen bestand. "Het Amerikaanse systeem is gebouwd op respect voor de wet en respect voor een vreedzame overdracht van de macht. Het gaat ervan uit dat de verliezer handelt in het belang van de democratie."

Stemmen per post

Hoewel Trump ook in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 al zei dat er fraude in het spel was, hangt hij zijn bewering dit jaar vooral op aan het vele stemmen per post. De president noemt de poststemmen een bron van diefstal.

En dat terwijl stemmen per post niet nieuw is in de Verenigde Staten. Bijna een kwart van de stemmen in 2016 werd per post uitgebracht, inclusief die van de president zelf. Maar dit jaar zijn in veel staten vanwege de coronapandemie de regels om per post te mogen stemmen versoepeld. Wat het ingewikkeld maakt, is dat die regels per staat verschillen.

In sommige staten moet een kiezer nog altijd een aanwijsbare reden hebben, zoals ziekte of verblijf in het buitenland, om per post te mogen stemmen. Kiezers moeten daar actief hun poststem aanvragen. In andere staten is de pandemie reden genoeg om per post te mogen stemmen. In die delen van Amerika kregen alle geregistreerde kiezers een aanmeldingsformulier opgestuurd om de poststem te kunnen aanvragen.

Het lijkt erop dat Trump, bewust of onbewust, in dat laatste ten onrechte een complot ziet. "De door kiezers aangevraagde stembiljetten zijn in orde," herhaalde hij in het eerste televisiedebat met tegenstrever Joe Biden.

"Maar de ongevraagde stembiljetten zijn een ramp. Ze sturen miljoenen biljetten het hele land door." Trump suggereert overal waar hij komt dat de aanmeldingsformulieren voor de poststem een vrijbrief zijn voor iedereen die er een in handen krijgt, om illegaal te stemmen.

'Red Mirage'

Ook het tellen van de poststemmen verloopt niet in alle staten gelijk, en kan zo bron van onduidelijkheid worden. In de belangrijke swing state Florida bijvoorbeeld, kunnen de enveloppen al voor verkiezingsdag 3 november worden opengemaakt en de stemmen worden geteld. Maar in Pennsylvania, ook zo'n staat waar de peilingen erom spannen, mogen kiescommissies de brieven pas op de avond van 3 november openen.

Zodoende is de kans groot dat in de verkiezingsnacht van 3 op 4 november de uitslag in Florida al duidelijk wordt. Maar in Pennsylvania kan het wel eens dagen of zelfs weken duren voor alle namen en handtekeningen van de poststemmen gecontroleerd zijn en de uitslag zich aftekent.