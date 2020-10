Van 400.000 bezoekers naar volledig digitaal: dj's en bezoekers over het 'nieuwe' ADE

Hoe de toekomst eruitziet in de dancewereld is onduidelijk. Uit verschillende hoeken komen creatieve alternatieven voor dance-events. Zo was de release van het album Letters to Remember van Lucas en Steve in een drive-inbioscoop. "Je wilt het liefst een waanzinnig evenement uit de grond stampen, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Eerst dachten we: is dat alles? Maar toen we er stonden, was het zo vet."

Tientallen auto's stonden voor een podium en een scherm van de bioscoop. Om de muziek te horen, moest je afstemmen op een speciale fm-zender. "Auto's toeterden, ze knipperden met hun lichten. We hadden special effects en vuurwerk. Dit willen we zeker nog vaker gaan doen. Het is tijdelijk de perfecte oplossing."