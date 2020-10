Verkiezingen Sint-Eustatius eerste stap op weg naar herstel democratie

De verkiezingen van vandaag zijn ook voor Nederland van cruciaal belang. De PLP voert nog steeds campagne om uiteindelijk een vorm van zelfbestuur te krijgen en keert zich tegen Nederland. Als de partij een meerderheid krijgt, zou dat een behoorlijke tegenvaller zijn voor Den Haag, dat letterlijk stevig aan de weg timmert met herstel van wegen en andere infrastructuur om te laten zien dat het van goede wil is. Mocht de PLP een meerderheid halen dan is dat toch een slag in het gezicht van Den Haag.

Regeringscommissaris Van Rij denkt daar anders over. "Na vandaag slaan de eilandsraad en de regeringscommissaris de handen ineen om intensief samen te gaan werken. We gaan een plan en tijdlijn maken. Hoe beter dat gaat, hoe sneller we naar stap twee kunnen, waar de eilandsraad weer een eigen bestuurscollege kan benoemen en ontslaan. De komende maanden zullen duidelijk maken hoever Sint-Eustatius werkelijk is in het proces van herstel van de democratie."

Covid

Of de ruim 2000 kiesgerechtigden ook echt naar de stembus gaan, valt nog te bezien. Van Rij: "Verkiezingen onder covid-regime in Jamaica en het nabijgelegen Antigua hebben aangetoond dat tien procent minder mensen gaat stemmen. We hebben vanwege covid nu twee stembureaus ingericht om de mensen te spreiden, hopelijk leidt dat ook tot een betere opkomst. En willen mensen echt niet gaan stemmen, dan kan dat ook bij volmacht."

Koos Sneek van de Democratische Partij denkt dat de opkomst weleens tegen kan vallen. "De mensen die vinden dat Nederland het goed doet, blijven misschien thuis. Het gaat immers goed. Wij richten ons op die mensen, wat lastig is vanwege covid. Ik ben elke dag op straat, maar kan geen bijeenkomsten houden. Bovendien is er een avondklok. Gelukkig zijn wij beter aanwezig op sociale media dan de andere partijen. Dat is vandaag in ons voordeel."