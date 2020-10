'Succesvolste muzikale exportproduct in crisis'

Nu is het niet zo dat de evenementensector achterover zit. Er is grote behoefte aan een soort van routekaart en er wordt hard nagedacht over de toekomst. Dat zegt Pieter Lubberts van Field Lab Evenementen, daaronder vallen de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform- dus alle spelers in de evenementenbranche.

"We hebben recentelijk met vier ministeries om de tafel gezeten; VWS, OCW, EZK en J&V. Want de evenementensector met een omzet van 7,7 miljard staat op omvallen. We hebben een plan ingediend en nu kijkt het RIVM of dat haalbaar is."