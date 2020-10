Militaire politie schiet op demonstranten Nigeria

Viewschannel @viewschannel108

Report shooting at the lekki toll gate In lagos early this evening More videos to follow stay tuned