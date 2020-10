VS verdenkt zes Russen van ontwrichtende internationale hackoperatie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt zes Russische legerofficieren van grootschalige internationale hacks en ontwrichtende cyberaanvallen. Ze zouden onder meer de Franse verkiezingen van 2017, de Olympische Winterspelen in 2018 en Amerikaanse ziekenhuizen en bedrijven hebben aangevallen of hebben geprobeerd om die te beïnvloeden.

De mensen die worden aangeklaagd zijn lid van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Zij hebben volgens de Amerikanen ook geprobeerd om het onderzoek naar de vergiftiging met zenuwgas van de voormalige spion Skripal en zijn dochter te verhinderen. Ook houdt de VS de zes verantwoordelijk voor een cyberaanval op het elektriciteitsnet van Oekraïne.

Doping

In de aanklacht staat dat de hackers zijn ingezet om de Russische internationale belangen te behartigen en om vijanden te straffen. Dat zou bijvoorbeeld zijn gebeurd bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea, waarvan Russische atleten werden uitgesloten vanwege deelname aan een door de staat gestuurd dopingprogramma. Het plan zou zijn geweest om de organisatie van de Spelen daarvoor "te straffen".

Een andere aanval in de aanklacht is de grootschalige verspreiding van kwaadaardige software in 2017. Daarmee werden volgens de VS wereldwijd computersystemen lamgelegd. Alles bij elkaar gaat het volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie om de meest ontwrichtende en destructieve reeks aanvallen die ooit aan een groep is toegeschreven.

Olympische Spelen

Ook het Verenigd Koninkrijk wijst met de beschuldigende vinger naar de GROe. De Britten verdenken de Russische militairen ervan dat ze de Olympische Spelen, die dit jaar in Tokio zouden plaatsvinden, wilden verstoren met cyberaanvallen.

Daarbij zouden betrokken organisaties zijn aangevallen, nog voordat het evenement vanwege de coronacrisis werd uitgesteld. Technische details daarover zijn niet vrijgegeven. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab sprak van cynische en roekeloze aanvallen.