Socialistische partij Bolivia claimt overwinning

In Bolivia lijkt het erop dat Luis Arce, van de socialistische MAS-partij, de verkiezingen heeft gewonnen. Hij is lid van dezelfde partij als oud-president Evo Morales, die na een omstreden verkiezingsuitslag vorig jaar werd gedwongen om te vertrekken.

Zo'n 53 procent van de Bolivianen stemde voor de oud-minister van Economie, blijkt uit exitpolls. Hij zou voldoende stemmen hebben binnengehaald om president te worden, zonder dat er een tweede ronde nodig is. Carlos Mesa, zijn belangrijkste rivaal, lijkt 30,8 procent van de stemmen te hebben gekregen.

Het aantal stemmen is zelfs meer dan waar de MAS-partij zelf op had gerekend, zei Latijns-Amerika-correspondent Marc Bessems in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Hij wijst er wel op dat er nog geen definitieve uitslag is. Die volgt waarschijnlijk woensdag.

Minder charisma

De uitdagingen voor Arce zijn gigantisch, volgens Bessems. "De economie is ingestort en de vraag naar grondstoffen uit Bolivia is gedaald." Ook heeft Arce minder charisma dan zijn voorganger Morales.

Waarnemend president Jeanine Áñez, die bekendstaat als een fel tegenstander van de socialistische partij, feliciteerde Arce alvast op Twitter. "We hebben nog geen officiële resultaten, maar uit de gegevens die we nu hebben, lijkt het erop dat dhr. Arce (en zijn running mate) de verkiezingen hebben gewonnen", schreef ze. Áñez vraagt hun te regeren met Bolivia en de democratie in gedachten.

Overwinningstoespraak

In een overwinningstoespraak riep Arce op tot kalmte in het verdeelde land. Hij beloofde een regering van nationale eenheid te vormen onder zijn partij. "Ik denk dat de Bolivianen verder willen gaan op het pad dat we waren ingeslagen", zei Arce rond middernacht lokale tijd tegen partijgenoten.

Bolivia wordt nu geregeerd door een conservatieve interim-regering. Vanwege corona werden de verkiezingen meerdere keren uitgesteld.

Massale protesten

Sinds het gedwongen vertrek van oud-president Morales is de spanning in Bolivia om te snijden. Bij onlusten in het land kwamen tientallen mensen om het leven.

Morales was president van 2006 tot 2019. Hij stapte vorig jaar op nadat er felle protesten waren uitgebroken tegen een verkiezingsuitslag. Hij woont in ballingschap in Argentinië. In augustus werd bekend dat Morales is aangeklaagd wegens seksueel misbruik van een minderjarige.