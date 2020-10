Egyptische satiricus na twee jaar op vrije voeten

Egypte heeft de satirische blogger Shadi Aboe Zaid na twee jaar vrijgelaten. In 2018 werd de toen 27-jarige Egyptenaar opgepakt voor het verspreiden van valse informatie en lidmaatschap van een terreurgroep.

Mensenrechtenorganisaties en naasten van de man hebben die aanklacht verworpen. De afgelopen jaren zijn honderden activisten, journalisten en bloggers opgepakt en veroordeeld vanwege dezelfde beschuldigingen. Sinds het aantreden van president Sisi, na een staatsgreep in 2013, is het aantal politieke gevangenen flink gestegen, zeggen ngo's als Amnesty International en Human Rights Watch.

Shadi Aboe Zaid begon in 2015 een satirisch programma op YouTube en Facebook, waarin hij aandacht besteedde aan vooroordelen in de maatschappij, seksuele intimidatie en religieuze kwesties. Hij kwam in opspraak toen hij vanwege het vijfjarig jubileum van de Arabische Lente opgeblazen condooms aan politieagenten gaf.

De komiek zat vast zonder duidelijkheid over een proces, zegt zijn advocaat. Omdat zijn voorarrest van twee jaar is verlopen, oordeelde een rechtbank deze maand dat Aboe Zaid vrijgelaten diende te worden. Volgens zijn advocaat is hij gisteren vrijgelaten en herenigd met zijn familie.