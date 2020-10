Hier en daar drukte in bossen en natuurgebieden

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwen voor topdrukte in de Brabantse bossen. Met name in de bossen rond Breda is het druk, blijkt uit de zogenoemde druktemeter van de provincie. Er wordt onder meer afgeraden nog naar het Mastbos te gaan.

Vanwege de herfstvakantie en de sluiting van de horeca zoeken veel mensen de natuur op, zegt boswachter Floris Hoefakker tegen Omroep Brabant. "Het was al vroeg extreem druk. Dat gaat in de loop van de dag alleen maar erger worden."

Volgens Hoefakker is de drukte lastig te handhaven. "Dat is eigenlijk onbegonnen werk. Op sommige parkeerplaatsen was er een al verkeerschaos van heb ik jou daar."

Volle parkeerplaatsen

Naar verwachting wordt het vandaag ook druk in natuurgebieden en bossen elders in het land. Staatsbosbeheer zegt tegen persbureau ANP dat er veel mensen zijn op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft uitgerekend dat er plek met voldoende afstand is voor minstens 127.000 wandelaars en fietsers in het uitgestrekte natuurgebied. "Het is niet nodig om vooraf te reserveren voor een bezoek aan het park. We doen wel een gezondheidscheck aan de poort en er is een registratieplicht. In het park zijn echt doodstille gebieden", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Ook in de Utrechtse natuurgebieden is het druk. RTV Utrecht schrijft dat de parkeerplaatsen bij de Kaapse Bossen, de Soester Duinen en Lage Vuursche zo goed als vol staan. De gemeente Baarn heeft verkeersregelaars ingezet om de boel in goede banen te leiden.

Natuurmonumenten zet op de drukste plekken toezichthouders in. Gemeenten en veiligheidsregio's zeggen de drukte goed in de gaten te houden. Volle wegen en parkeerplaatsen kunnen tijdelijk gesloten worden. Ook kunnen mensen die zich niet aan de regels houden boetes krijgen.