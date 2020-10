25 jaar 'Busje komt Zo': van culthit naar nummer dat de band niet meer speelt

Tekstschrijver Gerard Oosterlaar: "Ik werkte destijds bij de methadonverstrekking in Deventer, en in die tijd speelde de discussie om alle gebruikersruimtes in de regio te vervangen door één rijdende bus. Ik vond dat een slecht idee. Dan staan die mensen daar langs de weg te wachten."

En dat was ook de aanleiding. "Op een gegeven moment werd me gevraagd om een liedje of sketch te schrijven voor een congres van hulpverleners en dokters in de verslavingszorg. Gitarist/componist Bas van den Toren en ik zijn er een kwartiertje mee bezig geweest. Mensen vonden het heel leuk, en sommigen vielen zelfs van hun stoel van het lachen. Ik vertelde dat na afloop aan Bas en die zei: "Ik vind het ook een leuk liedje, misschien moeten we het opnemen voor onze cd."

Hoe ging het nummer ook alweer?