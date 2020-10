Opnieuw wapenstilstand aangekondigd in Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan zijn opnieuw een wapenstilstand overeengekomen in de omstreden regio Nagorno-Karabach. Het staakt-het-vuren ging om middernacht plaatselijke tijd in.

Een week geleden werd na bemiddeling van Rusland ook een staakt-het-vuren afgesproken, maar dat werd al binnen vijf minuten na het ingaan ervan geschonden en de schendingen gingen sindsdien door. De landen wezen met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Het was de bedoeling om gedurende het bestand gevangenen en lichamen van overledenen uit te wisselen. Het is onduidelijk of dat de afgelopen week is gebeurd.

Rusland en Turkije

Ook bij de nieuwe wapenstilstand speelde Rusland een rol. De gevechtspauze werd aangekondigd door de Armeense en Azerbeidzjaanse ministers van Buitenlandse Zaken na telefonische gesprekken met hun Russische collega Lavrov.

Het conflict om de regio speelt al bijna dertig jaar, maar laaide eind vorige maand opnieuw op. Het is de meest gewelddadige confrontatie in jaren. Behalve Rusland speelt ook Turkije een rol in het conflict. Ankara steunt het etnisch verwante Azerbeidzjan, terwijl Moskou nauw betrokken is bij Armenië, maar ook met Azerbeidzjan goede banden onderhoudt.

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, die door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd met steun van Armenië: