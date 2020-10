Auto beschoten in Ridderkerk, dode en zwaargewonde

Een beschieting in Ridderkerk heeft het leven gekost aan een man. De auto waarin hij zat werd vanmiddag beschoten op het parkeerterrein van een supermarkt. Een tweede inzittende is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Na de schietpartij in Ridderkerk werden de hulpdiensten ingeschakeld. Zij troffen de beschoten auto met de slachtoffers even later ruim 2 kilometer verderop aan in Rotterdam-Zuid.

De schutter is voortvluchtig en over het motief is nog niets bekend.