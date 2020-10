OM onderzoekt oude verkrachtingszaak op verband met Jos B.

Het Openbaar Ministerie in Limburg gaat op zoek naar het dossier van een oude, onopgeloste verkrachtingszaak uit 1990. Mogelijk is er een connectie met Jos B. die terechtstaat voor het misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998.

Het OM is in actie gekomen na vragen van de misdaadsite Femke Fataal. Op die site staat een interview met het slachtoffer van de verkrachting in 1990, een destijds 13-jarige jongen.

De zaak werd destijds niet opgelost. Twee jaar geleden, toen de politie tips vroeg over Jos B., stapte het slachtoffer naar de politie met zijn verhaal. Hij zag overeenkomsten tussen zijn verkrachting en eerdere zedenmisdrijven door Jos B. in 1984 en 1985.

Getuige

Ondanks toezeggingen van de politie dat hij als getuige zou worden gehoord, gebeurde dat niet. Onduidelijk is waarom niet.

Het OM heeft nu besloten om de zaak alsnog op te pakken. Of dat lukt is nog maar de vraag. Het dossier uit 1990 zit niet in het archiefsysteem dat de politie nu gebruikt.

Mocht het dossier gevonden worden, dan behandelt het OM deze zaak als een zelfstandige casus en niet meer als onderdeel van de zaak Nicky Verstappen, zegt een woordvoerster.