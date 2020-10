Waarom presidentskandidaten VS sommige staten belangrijker vinden dan andere

In welke swing states wordt de presidentiële verkiezingsstrijd dit jaar beslist? Om te bepalen welke staten de kandidaten zelf belangrijk vinden, kun je kijken naar waar ze hun tijd en geld besteden. Waar gaan ze op campagnebezoek? En waar geven ze veel geld uit aan reclame?

Zes staten het belangrijkst

De non-profitorganisatie Fairvote houdt bij waar de kandidaten op bezoek zijn geweest sinds begin augustus. Uit die lijst blijkt dat Trump en Biden vooral in Pennsylvania (20 bezoeken), Florida (16) en North Carolina (11) intensief campagne voeren. Minder belangrijke swing states als New Hampshire en Iowa kregen elk maar twee keer bezoek.

Het belang van Florida en Pennsylvania is ook te zien aan de hoeveelheid geld die de kandidaten er uitgeven aan tv-campagnes. Alleen al in Florida gaven Biden en Trump elk meer dan 80 miljoen dollar uit, becijferde de Amerikaanse publieke omroep NPR. In Pennsylvania was dat voor Biden zo'n 74 miljoen dollar, en voor Trump 50 miljoen dollar.

Maar er zijn meer staten die je in de gaten moet houden, als je afgaat op de reclame-uitgaven. Van de meer dan 700 miljoen dollar die de kandidaten in totaal hebben gespendeerd, ging meer dan 85 procent naar zes staten. Florida en Pennsylvania dus, maar ook North Carolina, Michigan, Wisconsin en Arizona.

Vanwege de felle strijd die daar nu woedt, beschouwen veel nieuwsorganisaties en commentatoren in de VS deze zes als de belangrijkste staten om begin november in de gaten te houden. De kans is immers groot dat daar beslist wordt wie zich vanaf volgend jaar president van de VS kan noemen.