Onrustig in Haagse wijk Duindorp, jongeren steken brandjes aan

In de Haagse wijk Duindorp is het hier en daar onrustig. Volgens de politie is er "best wel wat" overlast van jongeren die brandjes veroorzaken. Op foto's is te zien dat een brommer in brand is gezet, vuilcontainers zijn uitgebrand en een bushokje is vernield.

De politie heeft eerder op de avond bij alle toegangswegen tot Duindorp automobilisten, fietsers en voetgangers gecontroleerd. Agenten zijn volop aanwezig in de wijk.

Volgens Omroep West circuleerde gistermiddag al een bericht waarin wordt opgeroepen tot 'chaos' in de wijk. De politie zegt inderdaad aanwijzingen te hebben gehad dat er iets ging gebeuren.