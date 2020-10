Gewonde bij explosie in appartement in Zeist

Bij een ontploffing boven een winkel in Zeist is iemand gewond geraakt. Ook is er een behoorlijke schade, zegt de veiligheidsregio.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de explosie door een loze gasleiding die onopgemerkt bleef bij de vervanging van een cv-ketel in het appartement. Toen de cv-ketel werd aangezet, stroomde het gas door deze leiding de keuken in en ontplofte het.

Een bewoner die op het moment van de ontploffing net de keuken binnenliep, raakte gewond. "Het was een geluk dat alle ramen openstonden, anders was de schade nog veel erger geweest", aldus de woordvoerder.

Bouwkundige specialisten onderzoeken hoe groot de schade is en of het appartement nog bewoonbaar is. De winkel onder het appartement bleef onbeschadigd.