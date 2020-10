Patiënt GGZ-kliniek in Zuidlaren dood gevonden, medebewoner aangehouden

Een patiënt van GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren is gisteravond dood gevonden op zijn kamer. Kort daarop is een medebewoner van dezelfde instelling aangehouden.

Het gaat volgens een woordvoerder van Lentis niet om cliënten van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). Daar zitten patiënten waarbij het risico groter is dat zij een delict plegen, schrijft RTV Drenthe.

Het slachtoffer verbleef op locatie De Es. Daar worden mensen met psychiatrische problemen geholpen bij een terugkeer naar een eigen woonruimte. Ook zitten op De Es cliënten die soms tientallen jaren op het terrein wonen. Zij worden geholpen bij het leren leven met hun beperking.

De aangehouden medebewoner wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de patiënt. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek.