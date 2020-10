Na kritiek op blokkeren link past Twitter beleid rond gehackte content aan

Minder dan drie weken voor de presidentsverkiezingen heeft Twitter in een verhit debat een ommezwaai gemaakt in de omgang met gehackte gegevens.

Het bedrijf besloot eerder een link naar een artikel in de New York Post over Hunter Biden, zoon van presidentskandidaat Joe Biden, te blokkeren. Na kritiek past het bedrijf dit beleid omtrent het omgaan met gehackt materiaal aan.

In het artikel claimt het tabloid dat er overtuigend bewijs is dat zoon Hunter zijn vader in contact heeft gebracht met een topman van een Oekraïens energiebedrijf waar Hunter Biden voor werkte. Joe Biden heef altijd ontkend dat hij zich mengde in het werk van zijn zoon. De beschuldiging is dat de voormalige vicepresident zijn macht destijds misbruikte om een onderzoek naar fraude bij het energiebedrijf te stoppen, om zijn zoon te beschermen. Bewijs hiervoor is er echter niet.

De authenticiteit en herkomst van de mails uit New York Post werden onmiddellijk betwist, onder meer door desinformatie-onderzoeker Thomas Rid op Twitter.

'Veel feedback'

Twitter kwam eerder vandaag terug van zijn handelwijze. "De afgelopen 24 uur hebben we veel feedback gehad. We hebben ons beraden en besloten om ons beleid aan te passen", zegt Twitters hoofd beleid Vijya Gadde.

Op het moment dat iemand op Twitter een bericht deelt waarvan de inhoud afkomstig is uit een hack, dan zal deze door het platform niet langer worden verwijderd. In plaats daarvan wordt er door het platform een opmerking bij geplaatst om context te bieden.

Uitgezonderd zijn berichten die direct wordt gedeeld door de hackers of mensen die met hen samenwerken. Hoe Twitter dit gaat vaststellen is vooralsnog onduidelijk.

De "feedback" kwam onder meer in de vorm van een storm van kritiek uit Republikeinse hoek. Diverse politici hadden kritiek op het besluit om de link te blokkeren en de justitiecommissie in de Senaat wil Twitter-topman Jack Dorsey volgende week vrijdag horen.

Dorsey erkende eerder al dat de communicatie over het blokkeren van de link tekort is geschoten. Volgens een bron van The New York Times klaagde Dorsey hier ook intern over.

Privé-informatie

Er zijn wel uitzonderingen op de koerswending. Zo worden links die leiden naar privé-informatie nog steeds geweerd. Twitters hoofd communicatie heeft bevestigd dat dit betekent dat link naar het New York Post-artikel dan ook geblokkeerd blijft, omdat op afbeeldingen bij de artikelen e-mailadressen staan.

Uit een test van de NOS blijkt echter dat een verhaal dat op 14 oktober is geplaatst, wel te delen is en een verhaal van een dag later niet. De NOS heeft Twitter om verduidelijking gevraagd.