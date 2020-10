Nederlandse zeiler vrijgesproken van moord op echtgenote in Colombia

De Nederlandse zeiler Peter P. is vrijgesproken van de moord op zijn vrouw in 2015 in Colombia. De rechter gelooft de verklaring van P. dat de vrouw is omgebracht door piraten.

De uit Heino afkomstige dierenarts P. en zijn vrouw vertrokken in 2012 met hun zeilboot voor een wereldreis. Drie jaar later werd de echtgenote van P. vermoord voor de kust van Colombia.

Het Openbaar Ministerie eiste acht jaar cel tegen P. Het OM geloofde zijn verklaring niet en sprak van een "onaannemelijk scenario met veel verwonderpunten", schrijft RTV Oost. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor de beschuldiging dat P. zijn vrouw heeft gedood.

Gemaskerde mannen

De zeiler verklaarde in de rechtbank dat meerdere gemaskerde mannen de boot enterden toen die aangemeerd lag voor de kust van Colombia. Hij was op dat moment op het toilet, zijn vrouw stond te koken. Toen P. zijn vrouw hoorde schreeuwen en hij de deur wilde openen, werd hij aangevallen door twee mannen die hem bedreigden en sloegen.

De mannen gingen ervandoor met omgerekend 60 euro en twee camera's. P. zou - nadat hij zich had bevrijd van zijn kneveling - zijn vrouw hebben gevonden op het dek met een handdoek over haar hoofd. Hij probeerde haar te reanimeren maar dat hielp niet meer.

Twijfel

Vlak na de moord op de Nederlandse vrouw begon de Colombiaanse politie een onderzoek naar P. De politie vond het raar dat de overvallers maar weinig spullen hadden buitgemaakt. Ook zou er vanaf het zeiljacht naar een hotel zijn gebeld, waarbij de verkeerde locatie werd doorgegeven. Daardoor duurde het langer voordat er hulp kon komen.

Het onderzoek werd later overgedragen aan de Nederlandse politie. Op basis daarvan besloot het Openbaar Ministerie de man te vervolgen.