Nog één kandidaat over voor overname HEMA

De eigenaren van HEMA praten exclusief met de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom over een overname van het warenhuis. Ook de familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo, doet mee met het bod van Parcom. De Britse investeerder Alteri, voormalig eigenaar van Intertoys, is afgevallen.

Bronnen bevestigen tegenover de NOS berichtgeving hierover door het FD. Het is nog onzeker of de onderhandelingen tot verkoop leiden of dat de huidige eigenaren voorlopig nog de touwtjes in handen houden.

Een aantal grote schuldeisers van HEMA kreeg afgelopen zomer het concern in handen na een conflict met eigenaar Marcel Boekhoorn. Die kon niet aan de betalingsverplichtingen voldoen, waarna de schuldeisers het eigendom van HEMA opeisten. Ze willen het warenhuis weer doorverkopen en hebben de afgelopen weken met verschillende partijen gepraat.

Schaduw van Intertoys-verleden

De interesse van het Britse investeringsfonds Alteri deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. De investeerder is in Nederland bekend van de overname van Intertoys eind 2017. Nog geen anderhalf jaar later ging de speelgoedketen failliet en was de investeringspartij een van de grootste schuldeisers.

De eigenaren van HEMA praten nu exclusief met Parcom. Dat fonds investeert al in meerdere Nederlandse bedrijven. Aanvankelijk was Marcel Boekhoorn ook bij het bod op Hema betrokken, maar volgens het FD praat hij niet meer mee. Deze maand wordt duidelijk of er daadwerkelijk een deal komt.