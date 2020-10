Haar situatie is schrijnend, maar Nederland hoeft vrouw niet op te halen uit Syrië

Nadat Islamitsche Staat zo goed als verslagen was, vond journalist Harald Doornbos de Amsterdamse in het vluchtelingenkamp al-Hol in Noord-Syrië. Ze had een voet verloren, lag in een tent en was volgens andere vrouwen psychotisch. "Ik ben zo blij iemand uit Nederland te zien", zei ze tegen Doornbos.

Ze wilde terug naar Nederland, maar de regering weigert de Nederlandse vrouwen en kinderen daar op te halen, onder meer omdat het te gevaarlijk zou zijn voor de ambtenaren die erheen moeten.

De vrouw spande een kort geding aan, maar de rechter geeft de regering gelijk. Als de situatie in Syrië voldoende verbeterd is, moet Nederland haar wel ophalen.