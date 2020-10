EU legt sancties op aan zes Russen vanwege vergiftiging Navalny

De EU heeft sancties opgelegd aan zes Russische functionarissen in verband met de vergiftiging van oppositieleider Alexej Navalny. Ook een Russisch onderzoeksinstituut staat op de sanctielijst.

De 27 lidstaten waren het eens over de beslissing. "De aangenomen beperkende maatregelen bestaan uit een reisverbod naar de EU en een bevriezing van tegoeden voor individuen, en een bevriezing van tegoeden voor de entiteit", verklaart de EU.

Het gaat om onder anderen twee hoge functionarissen in het kantoor van president Poetin, een directeur van de federale veiligheidsdienst en twee plaatsvervangend ministers van Defensie. Het staatsinstituut voor wetenschappelijk onderzoek naar organische chemie en technologie wordt ook gesanctioneerd.

Duitsland

Navalny werd in augustus opgenomen in een ziekenhuis in Berlijn, nadat hij in Rusland ziek was geworden. Hij is aan het revalideren en wil teruggaan naar Rusland als hij zich beter voelt. De oppositieleider was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, bevestigde de OPCW vorige week.

Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken vergelijkbare maatregelen te zullen treffen. "De Duitsers zijn niet van plan enige feiten te verstrekken, ondanks alle internationale en wettelijke verplichtingen. We antwoorden op dezelfde manier. Dat is de diplomatieke praktijk." Duitsland en Frankrijk hadden opgeroepen tot de sancties.