K-popband BTS ook een hit op de aandelenbeurs

Na succes in de hitlijsten en op internet is de Zuid-Koreaanse boyband BTS nu ook een hit op de aandelenbeurs. De beursgang van moederbedrijf Big Hit heeft de groep vele miljoenen opgeleverd.

De prijs van de aandelen, genoteerd aan de Koreaanse KRX-index, was bij de lancering al meer dan verdubbeld, naar 200 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf een totaalwaarde van 7 miljard euro. Het leverde de zeven leden van de band 13 miljoen dollar per persoon op.

De lancering van het aandeel was live te volgen op het YouTubekanaal van de groep. De prijs werd meteen opgedreven door fans wereldwijd die hun kans grepen. De 'BTS-Army' staat bekend als een trouwe en fanatieke achterban.

Corona geen probleem

BTS is goed voor zo'n 88 procent van de inkomsten van het bedrijf Big Hit. De zevenkoppige groep scoorde internationale hits als Savage Love en Dynamite, dat recent als eerste videoclip ooit meer dan 100 miljoen views op YouTube binnenhaalde in een dag.

Zelfs de coronacrisis lijkt de groep niet te deren: BTS schakelde over op virtuele concerten, waar honderdduizenden fans wereldwijd voor inschakelen. In juni haalde de groep het Guinness Book of World Records met de best bekeken livestream ooit, 757.000 kijkers uit 107 landen.

De leden van BTS krijgen de komende jaren wel te maken met de Zuid-Koreaanse dienstplicht: elke man tussen de 18 en 28 moet 20 maanden het leger in. Er gaan al stemmen op om de BTS-leden ervoor vrij te stellen, omdat ze volgens fans als artiest meer kunnen betekenen voor het land.

Twee jaar geleden gaf de band een optreden in Amsterdam. Sommige fans lagen uren in de rij: