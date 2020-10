Laatste uurtjes voor horeca, 'het lijkt wel of iedereen een laatste biertje wil doen'

Natuurlijk baalt het personeel van MaMa Kelly van de sluiting, zegt Bob. "Je kunt wel steen en been gaan klagen, maar daar heb je niets aan. Het is niet anders en we maken er het beste van. Gelukkig zijn er veel vaste gasten die hebben gezegd: 'We komen jullie voorraad opeten.' En hopelijk zien we die over vier weken gewoon weer."

Afhaalopties

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zegt zich vandaag wel positief te hebben verbaasd over hoe snel de horeca op de maatregelen ingespeeld lijkt. "Veel ondernemers zijn hun klanten al volop aan het informeren over bijvoorbeeld afhaal- en bezorgmogelijkheden. Bij de vorige lockdown moest iedereen flink bijkomen, nu lijkt men zich snel te hebben herpakt. Veel bezorgsystemen staan sindsdien natuurlijk ook al."

Maar dat afhalen en bezorgen is wel een druppel op de gloeiende plaat, benadrukt Beljaarts. "Het helpt om zichtbaar te blijven en is wat dat betreft een marketingtool, maar veel verdienen doe je er niet aan."

Kannen en kruiken

Bij Bar & Restaurant Milú in Den Haag hopen ze vanavond een voorlopig laatste goede indruk op klanten te maken. "Ook in de hoop dat die dan straks aan je denken als ze op zoek zijn naar take away", zegt office manager Judith. "Dat systeem was bij de vorige lockdown nog nieuw, maar is nu helemaal in kannen en kruiken."