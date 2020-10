Geldboete voor poging tot diefstal Afrikaanse 'roofkunst' uit museum in Parijs

In Parijs is een Congolese activist veroordeeld voor poging tot diefstal van een Afrikaans kunstvoorwerp uit een museum. Emery Mwazulu Diyabanza kreeg een geldboete van 2000 euro. Ook twee andere activisten werden veroordeeld.

Het zijn dezelfde activisten die in september probeerden een beeld uit het Afrika Museum in Berg en Dal te stelen.

De straffen zijn veel lager dan de maximale straf van tien jaar cel en 150.000 euro boete. In een verklaring hadden de activisten gezegd dat ze helemaal niet van plan waren om de Congolese begrafenispaal te stelen; ze wilden alleen aandacht vragen voor waar het ding eigenlijk thuis hoort, namelijk in Afrika.

Begrafenispaal

Diyabanza en zijn groep gingen in juni het museum Quai Branly in Parijs binnen en haalden de begrafenispaal van zijn plek in het museum. Terwijl ze dat deden hield Diyabanza een toespraak over kunst die uit Afrika is geroofd. De toespraak werd live gestreamd, maar al snel onderbroken door toegesnelde museumwachten, die voorkwamen dat de begrafenispaal werd meegenomen.

De actie van de groep was in juni, toen wereldwijd werd geprotesteerd tegen raciale ongelijkheid naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.

Activisten en hun advocaten zien de zaak tegen de groep Diyabanza als een rechtszaak over de vraag hoe voormalige koloniale machten zouden moeten boeten voor misdaden uit het verleden.

De Parijse rechter hield zich daar verre van en oordeelde dat de rechtbank niet bevoegd was om te oordelen over het Franse kolonialisme.