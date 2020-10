Eerherstel voor doodgeschoten tegenstanders Franco-dictatuur

"We moeten stoppen met praten en gewoon aan het werk gaan. Vrijwilligers zijn in Spanje al twintig jaar bezig met het openmaken van de graven. De klok tikt. Het land moet nu de families gaan helpen die om hulp vragen." Hij wijst naar de muur rechts van het opengemaakte graf. In de bakstenen zitten overal de kogelgaten van de executies. "Dit is al het derde massagraf waaraan we werken. Even verderop liggen nog 350 lichamen."

Op zoek naar opa

Van Ángeles Ortega ligt daartussen nog een tweede doodgeschoten familielid, haar eigen opa Francisco. "Het was wraak. Hij werd geëxecuteerd omdat ze zijn oudste zoon niet konden pakken." Ze gaat vaak kijken bij de massagraven bij het kerkhof. "Ze moeten daar weg, ze zijn niet op de plek waar ze moeten zijn. Hun plek is in hun dorpen, bij hun families. We willen geen wraak. We zoeken alleen de botten van onze overgrootouders."

Maar ook in haar geval dringt de tijd. De oudste dochter van haar vermoorde oudoom Romualdo leeft nog altijd. "Ze is nu 93 jaar. Iedere dag belt ze me. Ze wacht op mijn bericht dat hij eindelijk is gevonden."