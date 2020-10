Noorwegen: 'Rusland zit achter cyberaanval op parlement'

Noorwegen heeft sterke aanwijzingen dat Rusland achter de cyberaanval op het parlement van eind augustus zit, meldt de Noorse minister van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

Bij de aanval werden onder meer e-mailaccounts van parlementariërs en andere medewerkers gehackt. Zo konden de hackers e-mails, rekeningnummers en andere persoonlijke gegevens stelen.

'Ernstig incident'

"Op basis van de informatie die we hebben, vermoeden we dat Rusland achter deze activiteit zat", schrijft minister Ine Eriksen Søreide. "Het is een ernstig incident dat onze belangrijkste democratische instelling betreft." De regering wijst geen specifieke Russische instanties aan.

De Noorse Nationale Veiligheidsautoriteit, de inlichtingendienst en de politie waren betrokken bij het onderzoek naar de aanval. Dat is nog niet volledig afgerond, meldt de Noorse krant Aftenposten. Toch zou Noorwegen nu al voldoende aanwijzingen hebben om Rusland aan te wijzen.

Konstantin Kosatsjov, hoofd van de buitenlandcommissie van de Russische senaat, noemt de aantijgingen ongegrond, schrijft het staatspersbureau Tass. Er is volgens hem onvoldoende bewijs.