Tweede dag van verhoren Amy Coney Barrett in Senaat VS begonnen

In de Amerikaanse Senaat is de tweede van de vier dagen van hoorzittingen over de benoeming van Amy Coney Barrett begonnen. Ze is door president Trump voorgedragen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Vandaag zal ze door de Democraten uiterst kritisch worden bevraagd over onder meer haar ideeën over het Amerikaanse gezondheidsstelsel en ethische kwesties als abortus.

De Democraten zijn bang dat de katholieke Barrett de conservatieve kant zal kiezen in politiek gevoelige kwesties. Ze is voorgedragen als opvolger van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg, die vorige maand op 87-jarige leeftijd overleed. Rechters in het Amerikaanse hof worden voor het leven benoemd. Barrett (48) kan daardoor nog tientallen jaren in functie blijven.

Conservatieve meerderheid

Door de benoeming van Barrett, die nu nog rechter is in Chicago, zou er een conservatieve meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof ontstaan, voor het eerst in decennia. Tot voor kort was de verhouding: vier conservatieve rechters, vier progressieve rechters en een swing judge, een conservatieve rechter die op belangrijke momenten meestemde met de progressieve rechters.

Barrett zei vandaag dat ze haar persoonlijke ideeën "nooit had geprobeerd" aan anderen op te leggen. Ze wilde niets zeggen over zaken als LHBTIQ-rechten. "Ik kan als zittend rechter geen antwoord geven op die zeer specifieke vragen", zei ze.

Cruciaal moment

De benoeming van Barrett komt op een cruciaal moment omdat het hof op 10 november oordeelt over Obamacare, de zorgverzekering in de VS die onder president Obama is ingevoerd en waar de Republikeinen het liefst van af willen. Gisteren zei Barrett dat ze "geen agenda" heeft en beloofde ze om "de letter van de wet" te volgen in haar werk. Ook zei ze dat rechtbanken niet moeten proberen om beleid te maken, omdat dat dat aan de regering is.

De Republikeinen hopen dat ze binnen drie weken, nog voor de presidentsverkiezingen, officieel wordt benoemd. De Democraten noemen de gang van zaken "roekeloos" en "een schijnvertoning". Gisteren maakte Kamala Harris, de kandidaat voor het vicepresidentschap namens de Democraten, de Republikeinen het verwijt dat ze benoeming van Barrett "erdoorheen willen rammen".