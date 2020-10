Podcast De Dag: wat doen andere Europese coronahotspots?

Nederland is een van de grootste coronabrandhaarden van Europa. Half juli begonnen in Europa de besmettingen weer op te lopen. In Spanje en Frankrijk begon dat als eerste, maar sinds begin september zijn Nederland en België de snelste stijgers.

Overal wordt naar manieren gezocht om de cijfers te keren - zonder de economie nog eens helemaal stil te leggen en met zoveel mogelijk draagvlak onder de bevolking. Terwijl het kabinet zich in Nederland over die ingewikkelde puzzel buigt, maakt podcast De Dag een rondje langs die drie andere landen: Spanje, Frankrijk en België. Wat doen zij om de tweede coronagolf de baas te worden?

NOS-correspondenten Rop Zoutberg in Spanje, Frank Renout in Frankrijk en Bert van Slooten in België vertellen welke maatregelen er in hun land worden getroffen, hoe mensen reageren en hoe de autoriteiten omgaan met verzet tegen de maatregelen.