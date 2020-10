Poolschip na mega-expeditie van jaar teruggekeerd

De Amerikaanse zee-ijs-expert Melinda Webster, verbonden aan de universiteit van Alaska, denkt dat het zeker jaren zal duren voordat alle gegevens zijn geanalyseerd. "We hebben daarom alle mogelijke hulp nodig, want het is belangrijk om te begrijpen wat er aan de hand is", zegt ze.

Dun en papperig zee-ijs

Volgens expeditieleider Rex was het zee-ijs in de zomer onverwacht dun en papperig. Daardoor kon de Polarstern in augustus nog een ongeplande tocht naar de geografische Noordpool maken: binnen een week voer het schip daar vanaf de Framstraat tussen Groenland en Spitsbergen naartoe.

Normaliter is het zee-ijs boven Groenland daar soms zelfs te dik voor ijsbrekers. Maar nu zag Rex tot zijn eigen verbazing op sommige momenten geen enkele ijsschots, ook in de verte niet.

"We zien met eigen ogen hoe het zee-ijs aan het verdwijnen is", zegt hij. Hij vreest dat er binnenkort geen zomerijs meer zal zijn in het arctisch gebied.

Dat zou flinke gevolgen kunnen hebben voor het ecosysteem in het Noordpoolgebied, maar ook voor het klimaat. Verdwijnend zee-ijs heeft namelijk ook effect op de Golfstroom, die essentieel is voor het mondiale klimaat.